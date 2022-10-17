Про це Подоляк написав у twitter.

"Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край російському лицемірству. РФ має бути вигнана з усіх майданчиків", - переконаний Подоляк.

6 жовтня президент США Джо Байден заявив, що не виключає зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту G20, який відбудеться в Індонезії.

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