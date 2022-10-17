"Час покласти край лицемірству": в Офісі президента вимагають вигнати Росію з G20
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав виключити РФ з Великої двадцятки та прогнати з усіх міжнародних майданчиків
Про це Подоляк написав у twitter.
"Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край російському лицемірству. РФ має бути вигнана з усіх майданчиків", - переконаний Подоляк.
- 6 жовтня президент США Джо Байден заявив, що не виключає зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту G20, який відбудеться в Індонезії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе