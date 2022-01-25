Частина коштів міжнародної допомоги Україні має піти на оборону, – заступник голови Ради НБУ
Частина коштів міжнародної фінансової допомоги Україні має піти на зміцнення обороноздатності армії, зокрема, на модернізацію підприємств концерну "Укроборонпром"
Про це замголови Ради Національного банку Василь Фурман розповів під час програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.
"На мою думку, частина коштів міжнародної допомоги має піти на зміцнення обороноздатності армії. Зокрема, на фінансування підприємств "Укроборонпрому", оскільки частина з них працює на радянському устаткуванні", – сказав він.
За його словами, ці кошти можуть використовуватися не тільки на модернізацію підприємств військово-оборонного комплексу, але й на побудову нових об’єктів.
"Наприклад, у нас немає патронного заводу. Ми про це говоримо ще з 2015 року. Питання легко вирішується через механізм державно-приватного партнерства", – пояснив він.
- Нагадаємо, Євросоюз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нападу Росії.
- Наприкінці грудня 2021 року адміністрація президента США схвалила додаткову оборонну підтримку Україні у розмірі $200 млн.
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