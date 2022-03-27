Частина населених пунктів на Луганщині через обстріли залишаються без газу, світла та води
27 березня у результаті ворожих обстрілів низка населених пунктів у Луганської області залишаються без електроенергії, газопостачання та доступу до води
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Без світла залишаються 95 312 людей: знеструмлені 32 населених пункти області – 12 частково та 20 повністю.
Без газу залишаються 27 населених пунктів (близько 41 000 абонентів) – 23 повністю та 5 частково.
Також відсутнє водопостачання у містах Рубіжне та Попасна, частково обмежено подачу води на Золоте, села Гірської громади, проблеми з подачею води є також в Сєвєродонецьку та Лисичанську.
- Нагадаємо, 25 березня в Сєвєродонецьку росіяни обстріляли продовольчі склади, їх знищують і в інших містах Луганщини.
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