Частина населених пунктів на Луганщині через обстріли залишаються без газу, світла та води

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Без світла залишаються 95 312 людей: знеструмлені 32 населених пункти області – 12 частково та 20 повністю.



Без газу залишаються 27 населених пунктів (близько 41 000 абонентів) – 23 повністю та 5 частково.



Також відсутнє водопостачання у містах Рубіжне та Попасна, частково обмежено подачу води на Золоте, села Гірської громади, проблеми з подачею води є також в Сєвєродонецьку та Лисичанську.



Нагадаємо, 25 березня в Сєвєродонецьку росіяни обстріляли продовольчі склади, їх знищують і в інших містах Луганщини.