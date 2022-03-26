На Луганщині окупанти прагнуть влаштувати голодомор й обстрілюють продовольчі склади, - Гайдай
25 березня в Сєвєродонецьку росіяни обстріляли продовольчі склади, їх знищують і в інших містах Луганщини
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Хочуть влаштувати голодомор. Окупанти знову обстріляли продовольчі склади на Луганщині. Орки хочуть аби мирні мешканці страждали ще й від голоду", - наголосив він.
За словами Сергія Гайдая, минулого тижня росіяни вже знищили декілька продовольчих баз, а ввечері 25 березня цілеспрямовано обстріляли склади в Сєвєродонецьку. Вони також системно руйнують продсклади й в інших містах Луганщини.
Водночас щодня до Луганської області завозять по декілька фур гумдопомоги для мешканців громад: продуктів, ліків, засобів гігієни.
"Голоду не буде, як би орки цього не хотіли!" - запевнив Сергій Гайдай.
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