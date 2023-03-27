Частини вихідного коду Twitter опублікували на Github
Частини вихідного коду Twitter опублікували на Github, платформі Microsoft для обміну кодами для розробки програмного забезпечення
Про це інформує Reuters.
Опублікував код користувач під ніком FreeSpeechEnthusiast. За інформацією Github, код видалили у п'ятницю ввечері на запит Twitter. Проте платформа не зазначила, як довго вихідний код соцмережі був у загальному доступі.
Сам Twitter звернувся до окружного суду США Північного округу Каліфорнії. Він попросив зобов'язати Github надати всю ідентифікаційну інформацію про користувача FreeSpeechEnthusiast.
- 1 березня компанія Twitter запровадила нову політику "нульової толерантності" до дописів із насильницькими висловлюваннями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.95
Купівля 37.95Продаж 38.73
-
EUR
Купівля 40.41Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе