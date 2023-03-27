Частини вихідного коду Twitter опублікували на Github

Про це інформує Reuters.

Опублікував код користувач під ніком FreeSpeechEnthusiast. За інформацією Github, код видалили у п'ятницю ввечері на запит Twitter. Проте платформа не зазначила, як довго вихідний код соцмережі був у загальному доступі.

Сам Twitter звернувся до окружного суду США Північного округу Каліфорнії. Він попросив зобов'язати Github надати всю ідентифікаційну інформацію про користувача FreeSpeechEnthusiast.