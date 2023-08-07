Про це ідеться у розслідуванні РБК-Україна.

Зазначають, що 20% світових запасів титанових руд зосереджено в Україні, яка втім практично не виготовляє металевий титан і вироби з нього. На експорт натомість іде концентрат, з якого вже в інших країнах виготовляють готову продукцію. Існує п'ять видів концентрату: рутиловий, ільменітовий, цирконовий, дистен-силеманітовий, ставролітовий. При цьому контролюється лише експорт ільменітового концентрату - на його вивіз компанії мають отримати відповідний дозвіл, оскільки цей вид сировини визнаний продукцією подвійного призначення і може використовуватися у військових цілях.

Так з липня 2022 року по квітень 2023 року державна Об'єднана гірничо-хімічна компанія відправила на експорт 82,2 тис. тонн рудного концентрату, який містить титан. Його партії продали компаніям-посередникам з Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини. Їхніми засновниками, за даними видання, є росіяни, і вони співпрацюють з Росією.

Зокрема в липні, серпні на вересні 2022-го тисячі тонн титанового концентрату придбала угорська компанія Sic Luceat Lux KFT, яку заснували уродженці Криму Олександр та Світлана Мурадян. Видання пише, що основними її контрагентами та вантажоодержувачами у 2021-2022 роках були російські компанії.

Також видання наводить як приклад польську компанію BioProfTech Sp.z.o.o, що зареєстрована у Варшаві і чиїм засновником є громадянин РФ Руслан Акопян, який зареєстрований в окупованому Харцизьку Донецької області. Улітку та восени 2022 року компанія отримувала партії ільменіту з України.

РБК-Україна стверджує, що Запорізький титано-магнієвий комбінат, який до 2021 року належав олігарху Дмитру Фірташу, а зараз - державі, також експортував свою продукцію іноземним компаніям, пов'язаним з РФ. Наразі цей комбінат є єдиним в Україні виробником губчастого титану, який продавав на експорт не просто сировину, а готову продукцію - титанову губку. злитки, тетрахлорид титану, шлак титану. Утім у 2022 році завод майже не працював, а лише розпродавав товар зі складів. Так підприємству вдалося реалізувати близько 2 тис. тонн титанової продукції на суму 276,6 млн грн.

Видання пише, що серед покупців продукції ЗТМК є компанії з Чорногорії, Австрії, Литви, Чехії. Усі вони мають російських засновників і пов'язані з РФ. Зокрема зареєстрована в Чорногорії компанія Nadezda Invest D.o.o., чиїми засновниками є Сергій Орєхов і Владислав Нечипоренко, купувала у заводу татрахлорид. А титановий шлах у 2022 році купувала чеська компанія Cytleon S.r.o., чиїм співзасновником є росіянин Леонід Цитленок, зареєстрований у Москві.

Губчастий титан у компанії купувала австрійська компанія LL-Resourses GmbH, директором якої є громадянин РФ Анатолій Зайцев із Санкт-Петербурга. Зайцев проживає в Австрії та є довіреною особою Фірташа.

"Державні підприємства чи то свідомо, чи то за недбалістю продають титанову продукцію фірмам-прокладкам, які постачають її далі до Росії. Де кінцевим споживачем зазначеної продукції найімовірніше є військові заводи. Зокрема - найбільший у світі виробник титану та продукції з нього - "Корпорація ВСМПО-АВІСМА", яка історично потребувала української сировини і продовжує потребувати її сьогодні", - стверджують у розслідуванні.

Також додають, що продукцію ВСМПО-АВІСІМА широко використовують військові заводи. Вони зокрема виробляють літаки, вертольоти, крилаті ракети та іншу продукцію.