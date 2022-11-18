Про це повідомляє британська розвідка.

Там зазначили, що після відходу на лівий берег Дніпра російські війська укріплюють позиції на більшості ділянок в Україні, вони збудували нові траншейні системи біля кордону з окупованим Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями.

Зазначається, що деякі з цих оборонних рубежів розташовані на 60 км за лінією фронту, що свідчить про підготовку росіян до подальшого контрнаступу ЗСУ.

Крім того, британська розвідка вважає, що РФ перекине частину військ у район Бахмута.

"Цілком імовірно, що Росія спробує зрештою передислокувати частину сил, відведених із Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут у Донецькій області", — йдеться у повідомленні.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

У Генштабі 17 листопада повідомили про ймовірність посилення наступу окупантів на Донеччині.

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