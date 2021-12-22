Частка ціни газу у собівартості випічки хліба виросла з 3-5% до 30%, - експерт

Про це він заявив у ефірі програми "Про гроші з Олександром Морщавкою".



На питання ведучого про те, чи потягнуть невеликі підприємства те, що Нафтогаз виставив ціну за тисячу кубів понад 73 тис. грн., експерт відповів: "У нас уже є постраждалі. У нас, в першу чергу, постраждала хімічна галузь, для яких природній газ є сировиною для виробництва добрив. В собівартості ще коли газ був дешевий, займав 80%, а зараз напевно всі 100%. З 8 хімічних підприємств, у нас працюють тільки два. Ще деякі на межі закриття. В цілому галузь, фактично, непрацююча. Трошки виживають підприємства, які мають власні запаси газу".



За його словами, деякі галузі вже повністю переорієнтувались, наприклад цементна промисловість.



"Ще на початку року, коли газ почав дорожчати, вони повністю перейшли на вугілля", - сказав Кобаль.



Він додав, що промисловість буде купувати газ за фактичними цінами.



"Проте вони (пекарі, - ред.) можуть розраховувати на компенсанторні заходи від уряду. Тому що це соціально-важливі галузі. Насправді, у них не такі великі споживання. До подорожчання у собівартості випічки газ становив 3-5%. Зараз це всі 30%. Не на стільки там багато газу, щоб уряд не міг дозволити собі заходи, щоб не підвищувати ціну на хліб", - підсумував експерт.



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