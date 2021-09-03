"Часто лунає про міністра оборони": Кравчук про кадрові ротації в Кабміні

Про це вона заявив в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.

На запитання, чи влаштовує робота міністрів, нардепка відповіла: "Є, звичайно, прогалини в певних сферах. І, наприклад, в соціальній політиці є певні питання. З приводу оборонної сфери, бо часто лунає про міністра оборони. Я нагадаю, що це президентська вертикаль і він має ініціювати це питання і пропонувати кандидатуру на заміну. Але, зважаючи на те, що була підписана дуже важлива оборонна угода зі США. Вона ж важлива тим, що її потрібно реалізовувати потім. І тут дійсно потрібні сильні фахівці в цій сфері, щоб все було правильно реалізовано те, що було задумано двома президентами".

За словами Кравчук, наразі до нардепів не надходило заяв від Кабміну щодо відставки міністрів.

"Поки що можу дійсно підтвердити. Ось 3 число (3 вересня – ред.) немає жодних заяв від міністрів. І навіть поки дати засідання фракції немає на наступний тиждень. А звичайно ж після будь-якого звільнення має за кілька днів після того бути проголосований кандидат. Поки з фракцією жодних співбесід не було", - наголосила вона.





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