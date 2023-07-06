Чат-боту ChatGPT знайшли застосування в секс-індустрії: подробиці

Про це TechCrunch заявив Ден Лю, генеральний директор компанії-виробника секс-іграшок Lovense.

Штучний інтелект генерує еротичні історії на основі обраної теми. ChatGPT Pleasure Companion може озвучувати сексуальні розповіді, паралельно керуючи секс-іграшкою.

Аби скористатися ШІ-компаньйоном, потрібно налаштувати місце, персонажів і тип історії. Розповідь може розгортатися в будь-якому антуражі — від фентезі до Дикого Заходу. Згідно із заявою Lovense, від інтенсивності історії залежить сила і швидкість реакції секс-іграшки.

"Наш удосконалений компаньйон Lovense ChatGPT Pleasure Companion тепер дає вам змогу створити історію, яку ви хочете, втілити будь-які ваші фантазії або мрії та повністю занурити вас у них. За допомогою нашого компаньйона ви тепер можете створювати будь-які історії та досліджувати свою сексуальність і кордони абсолютно незалежно", — сказав Ден Лю.

Що відомо про ChatGPT

ChatGPT - це безплатний чат-бот від OpenAI, який запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

2 червня в Україні став доступним мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT. Наразі ним можуть скористатись лише власники гаджетів на операційній системі iOS.

5 липня стало відомо, що надпопулярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, запущений у листопаді, вперше в червні отримав менший щомісячний трафік на своєму вебсайті.