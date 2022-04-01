Чеченці розстрілюють примусово мобілізованих російською армією луганчан за відмову воювати, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у прямій мові для етеру 24 Каналу.



"Усі ті свіжомобілізовані люди, чоловіки, яких просто схопили десь там в "ЛНРі" та відправили воювати. Вони ж не солдати. Вони ж не знають взагалі, як воювати, як вести бій, як поводити себе зі зброєю. Але їх кидають (на передову - ред.)", - інформує Гайдай.



Також за його словами, у мобілізованих жителів Луганщини немає вибору, оскільки за відмову воювати на боці Росії їх розстрілюють загони чеченців та "ЛНРівців".



Крім того голова ОДА повідомив, що примусово мобілізованих споряджають "максимум автоматом" та використовують як "гарматне мʼясо".



"Для того, щоб керувати танком чи БТРом, чи з гармати стріляти, треба пройти якісь тренування, якісь мати навички. А вони ними не володіють. Тому що їх хапають на вулиці і одоразу кидають у бій. Максимум - дають автомат", - розповідає Гайдай.



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