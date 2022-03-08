"Вийшов за продуктами, "запакували" просто на вулиці": бойовик "ЛНР" розповів про "мобілізацію" в ОРДЛО

Про це СБУ розповів бойовик так званої "ЛНР", передає Еспресо.TV.



Нагадаємо, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні. Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей.

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Окупант, серед іншого, розповів про те, як проходить мобілізація на територіях, які вирішила "захищати" Росія?"Вышел в магазин за продуктами, меня запаковали прямо на улице и привезли в какое-то здание. Потом погрузили в самосвал и с другими повезли дальше", - розповів він.Також за його словами, він не хотів воювати, але боявся, що за відмову його можуть розстріляти."Сказали воевать. Но когда начался обстрел, я с другими залез в танк и прятался. Стрелять не стрелял – потому что не умею даже", - сказав окупант.