"Вийшов за продуктами, "запакували" просто на вулиці": бойовик "ЛНР" розповів про "мобілізацію" в ОРДЛО
Служба безпеки України оприлюднила відео з черговим окупантом, який розповів про всю суть політики окупантів і професіоналізм "супер потужної армії РФ".
Про це СБУ розповів бойовик так званої "ЛНР", передає Еспресо.TV.
Окупант, серед іншого, розповів про те, як проходить мобілізація на територіях, які вирішила "захищати" Росія?
"Вышел в магазин за продуктами, меня запаковали прямо на улице и привезли в какое-то здание. Потом погрузили в самосвал и с другими повезли дальше", - розповів він.
Також за його словами, він не хотів воювати, але боявся, що за відмову його можуть розстріляти.
"Сказали воевать. Но когда начался обстрел, я с другими залез в танк и прятался. Стрелять не стрелял – потому что не умею даже", - сказав окупант.
- Нагадаємо, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні. Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Київ
-1°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.28
Купівля 29.28Продаж 30.33
-
EUR
Купівля 32.23Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе
2022, вiвторок
8 березня
16:36
Уряд продовжить виплачувати соцдопомогу малозабезпеченим верствам населення та змінив порядок нарахування пільг та субсидій
16:20
"Всі підприємства критичної інфаструктури, лікарні та пологові працюють": Кличко закликав киян вірити лише офіційним даним і зберігати витримку
16:17
Театрали у тилу. Артисти Франківського драмтеатру організували пункт допомоги у театрі та виступили в укритті
15:20
Криптовалютна біржа Binance припиняє підтримку транзакцій з російськими картки Mastercard та Visa
14:59
"Від цього залежить, чи вбиватиме Росія далі наших дітей, жінок і батьків": Данілов звернувся до Заходу по бойові літаки і засоби ППО
13:52
Зберігаються ознаки готовності керівництва Білорусі до широкомасштабної участі у війні проти України, - Генштаб
13:47
Замість суконь - флісовий одяг і бронежилети. Компанія українського дизайнера ANDRE TAN шиє речі для потреб ЗСУ
13:44
Темпи просування військ РФ уповільнились, росіяни зазнають втрат на оперативних напрямках та спрямовують сили на інформаційну війну, - Арестович
13:05
Пілоти окупантів масово відмовляються бомбити Україну, РФ вирішила залучити курсантів, – Геращенко
12:50
Американський розробник хмарних рішень VMware призупиняє всі бізнес-операції в Росії та Білорусі