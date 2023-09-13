Чехія масово не видаватиме Україні ухилянтів, але можлива екстрадиція окремих осіб

Про це сказав речник міністерства юстиції Чехії Володимир Ржепка, передає Idnes.

За його словами, в окремих випадках українська влада може подати запит на екстрадицію.

"Однак у конкретному випадку це залежатиме не від юридичної кваліфікації, а від фактичної поведінки, за яку українські судові органи зрештою подадуть запит про екстрадицію конкретної людини", - сказав Ржепка.

Раніше заяви про те, що не видаватимуть Україні ухилянтів, зробили в Австрії, Німеччині та Угорщині.