Чехія масово не видаватиме Україні ухилянтів, але можлива екстрадиція окремих осіб
Чехія масово не видаватиме Україні чоловіків, які втекли від мобілізації. Однак Київ може подати запит на екстрадицію конкретної особи
Про це сказав речник міністерства юстиції Чехії Володимир Ржепка, передає Idnes.
За його словами, в окремих випадках українська влада може подати запит на екстрадицію.
"Однак у конкретному випадку це залежатиме не від юридичної кваліфікації, а від фактичної поведінки, за яку українські судові органи зрештою подадуть запит про екстрадицію конкретної людини", - сказав Ржепка.
Раніше заяви про те, що не видаватимуть Україні ухилянтів, зробили в Австрії, Німеччині та Угорщині.
- 1 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився стосовно можливої екстрадиції українців, які незаконно покинули країну. "Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – сказав політик.
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