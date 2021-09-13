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Чехія не відмовляється від переходу на літній і зимовий час

13 вересня, 2021 понедiлок
20:27

Перехід на зимовий і літній час в Чеській Республіці буде відбуватися як і раніше

Про це заявила міністр праці та соціальних справ Яна Малачова, повідомляє "Європейська правда".

"Ми беремо на себе застосування індивідуальної процедури на європейському рівні. Нічого не змінюється. Літній час в Європі діє з 1979 року, за винятком Росії, Гренландії, Білорусі, Ісландії та норвезьких островів", - сказала Малачова.

Спочатку перехід на літній час був введений для зниження енергоспоживання. За даними уряду, аналізи, проведені в деяких країнах, показали, що економія мінімальна.

Згідно з висновками Європейської комісії за 2007 рік, більшість опитаних країн ЄС заявили, що літній час також не мав значного впливу на сільське господарство, транспорт або туризм.

Принципове рішення про те, що Євросоюз відмовиться від переведення стрілок на літній та зимовий час, було ухвалене ще у 2018 році.  Втім, ухвалення відповідних рішень затягнулися. Зараз у ЄС розрахують, що останні переведення часу відбудуться у 2022 році.

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Чехія
літній час
зимовий час
час
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2021, понедiлок
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