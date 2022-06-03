English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна біженці з України Чехія очікує, що українські біженці компенсують нестачу робочої сили

Чехія очікує, що українські біженці компенсують нестачу робочої сили

3 червня, 2022 п'ятниця
14:11
біженці з України паспорт реєстрація біженці

Чеська Республіка сподівається, що біженці з України допоможуть полегшити хронічну нестачу робочої сили в країні. Наразі вплив непомітний

Про це пише Deutsche Welle. 

За даними видання, через низьку заробітну плату та погану демографію рівень безробіття в Чехії був найнижчим у ЄС протягом багатьох років. У квітні він становив лише 3,3%. За даними Бюро праці, було відкрито 360 000 вакансій для 250 000 безробітних.

До початку 2022 року в країні проживало і працювало близько 200 тисяч українців, що значно полегшує прийом біженців. У надії, що 350 000 біженців, які прибули, можуть допомогти пом’якшити дисбаланс на ринку праці та послабити тиск на зростання заробітної плати, уряд надав безперешкодний доступ до ринку праці та соціальних пільг.

Але аналітики попереджають, що ці цифри – крапля в морі в порівнянні з потребами ринку праці.

"Наразі вони можуть створювати максимум 2% робочої сили. Це не цифри, які можуть істотно змінити ситуацію в чеській економіці", — сказав Даніель Мюнхен з Центру економічних досліджень (CERGE).

За даними бюро праці, до середини травня близько 50 тис. українських біженців влаштувалися на роботу. Також видання зазначає, що 10% українських чоловіків, які працювали в Чехії, повернулись в Україну.

"Ці чоловіки були тут роками. Вони акліматизувалися, отримали високу кваліфікацію і стали цінними старшими працівниками. Тепер ми повинні спробувати замінити їх новачками, яким потрібно вивчити мову та пройти навчання",- сказав Томаш Пруза з Чеської торгової палати.

Цілком імовірно, що багато біженців не бачать сенсу проходити більш тривалі процеси, пов’язані з пошуком роботи високої кваліфікації, яка включає підтвердження української кваліфікації та здобуття вищих мовних навичок.

Ольга приїхала до Праги в березні, щоб приєднатися до своєї старшої дочки після того, як разом із молодшою ​​втекла з дому на Сході України. 56-річна архітекторка каже, що їй важко знайти роботу у своїй галузі.

Біженці "шукають більш короткострокової роботи, бо вірять, що незабаром повернуться додому", - сказав Віктор Наймон, генеральний директор Чеського бюро праці. 

Згідно з опитуваннями, проведеними Чеською торговою палатою, багато з тих "цінних кваліфікованих і акліматизованих" українців, які живуть і працюють у Чехії кажуть, що якщо новий план Маршалла для України буде реалізований після війни, то "поїду додому, щоб взяти участь".

  • Станом на 28 травня у Чехії нараховувалось близько 360 тис. українських біженців. 
  • 15 червня Празька мерія закриє центр прийому біженців з України у кварталі Височани. Повідомляють, що столиця перевантажена і поки не існує системи переміщення біженців до інших регіонів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЄС
Чехія
робота
Читайте також:
біженці Чехія
2 червня, 2022 четвер
Столиця Чехії припинить приймати біженців з України та закриє центр допомоги
біженці з України
2 червня, 2022 четвер
$3000 для дорослого та $1500 для дитини: Канада надала фінансову підтримку біженцям з України
Роман Костенко
2 червня, 2022 четвер
Бої на межі Херсонщини та Миколаївщини стали набагато запеклішими, - полковник Костенко
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.2
    Купівля 34.2
    Продаж 35.36
  • EUR
    Купівля 36.15
    Продаж 37.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
3 червня
23:10
Зернова допомога
Туреччина сподівається, що візит Лаврова в Анкару розблокує експорт зерна з України
23:07
Марін Ле Пен
Марін Ле Пен під час передвиборчої поїздки на захід Франції закидали яйцями
22:55
Крістіан Лінднер
Німецький міністр, який 24 лютого сказав, що Україні лишилось кілька годин, планує приїхати до Києва
22:52
Кирило Путін
Боррель пояснив, чому московського патріарха виключили з санкційного списку
22:43
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 червня
22:39
Світлана Тихановська
Тихановська стверджує, що у білоруській армії був наказ воювати проти України, але його не виконали
22:36
Аналітика
Сергій Згурець
100 днів повномасштабної війни: Росія в Україні не досягла жодної стратегічної мети. Колонка Сергія Згурця
22:31
біженці
В Україні "допомоги та захисту" потребують 15,7 млн осіб, - ООН
22:28
Олександр Оксанченко
Герої України: Олександр Оксанченко – майстер, закоханий у політ
22:28
Президент Франції Еммануель Макрон
Не можна принижувати Росію, треба залишити вікно дипломатії, - Макрон
22:22
Френсіс Фукуяма
Використання Росією ядерної зброї запустить відповідь з боку НАТО, — Френсіс Фукуяма
22:17
Ірина Деха
Українки тріумфували на ЧЄ з важкої атлетики: Деха взяла золото, Марущак - срібло
22:11
Володимир Зеленський
Зеленський назвав найвживаніші слова за 100 днів війни з Росією
22:10
видобування газу
ЄС готує угоду про постачання ізраїльського газу, який перероблятимуть в Єгипті, - Bloomberg
21:50
Leopard 2
Швейцарія дозволила Німеччині продати свої танки Leopard 2 третім країнам
21:47
Uber
Uber призупинив роботу в Женеві
21:39
Російська пропаганда
У Центрі при РНБО показали наймасштабніші приклади російської пропаганди за 100 днів війни
21:33
США і РФ
Провайдер зі США відключив нас через 20 хвилин. Російський олігарх Мордашов розповів про оперативність введення санкцій
21:32
Денис Шмигаль
Уряд встановив фіксовану ціну газу для виробників тепла
21:30
Володимир Путін тримається за стіл під час зустрічі в Кремлі
Маріуполь, Білорусь чи російські порти. Путін запропонував свої шляхи експорту українського зерна
21:19
парний "Ролан Гаррос"
Українка Кіченок програла у півфіналі парного "Ролан Гаррос"
21:13
Геннадій Жидко
Розслідувачі СІТ стверджують, що командування "спецоперацією" в Україні перейняв генерал Геннадій Жидко. "Сірійського м'ясника" Дворнікова усунули
21:12
путін, санкції
Антипутінська коаліція – гарантії безпеки для всіх
21:10
"ЛНР"
Мер Москви Собянін приїхав до окупованого Луганська "домовлятися про співпрацю"
20:54
На фото Володимир Зеленський
Зеленський створив військову адміністрацію у Генічеську, що на адмінкордоні з Кримом
20:52
Даля Грибаускайте
"Дзвінки до терориста". Даля Грибаускайте засудила політиків, які спілкуються з Путіним
20:48
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
ЗСУ відбили 20% Сєвєродонецька, росіяни втратили багато техніки, - Гайдай
20:42
Канада
Росія заборонила в'їзд 41 громадянину Канади, серед яких очільники української діаспори та вище військове керівництво
20:41
Жерар Піке
У "Барселоні" вирішили скоротити зарплати більшості футболістів на 50%
20:37
Давид Арахамія
Для поновлення перемовин з РФ потрібна посилена позиція, - Арахамія
20:33
Сербія
"Почувайтеся як вдома": президент Сербії Александар Вучич відвідав українських біженців у притулку міста Вранє
20:30
Кулеба
Росія може зловживати торговим шляхом для нападу на Одесу, - Кулеба
20:25
Україна ЄС
ЄС скасував усі мита для українського експорту, Зеленський відреагував
20:22
Журналісти на війні
Під Сєверодонецьком поранили двох журналістів Reuters. Загинув водій
20:12
санкції проти Росії
65 осіб та 18 компаній. Оприлюднено перелік тих, хто потрапив у шостий пакет санкцій ЄС
20:07
ООС
На війні з РФ загинув французький доброволець
20:03
На фото плакати з артпорталу "Мистецтво перемоги"
"Мистецтво перемоги": Український культурний фонд запустив артпортал для патріотичних мотиваційних зображень
20:00
Viber
Терористи "ЛДНР" заявили про блокування Viber в ОРДЛО
19:51
патріарх Московський Кирил
Прем'єр Люксембургу назвав неприйнятними поступки Угорщині щодо санкцій проти Росії
19:25
Галина Данильченко
Псевдомер Мелітополя Данильченко просить у росіян про відставку через спротив мешканців окупації, - Федоров
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV