Чехія очікує, що українські біженці компенсують нестачу робочої сили

Про це пише Deutsche Welle.

За даними видання, через низьку заробітну плату та погану демографію рівень безробіття в Чехії був найнижчим у ЄС протягом багатьох років. У квітні він становив лише 3,3%. За даними Бюро праці, було відкрито 360 000 вакансій для 250 000 безробітних.

До початку 2022 року в країні проживало і працювало близько 200 тисяч українців, що значно полегшує прийом біженців. У надії, що 350 000 біженців, які прибули, можуть допомогти пом’якшити дисбаланс на ринку праці та послабити тиск на зростання заробітної плати, уряд надав безперешкодний доступ до ринку праці та соціальних пільг.

Але аналітики попереджають, що ці цифри – крапля в морі в порівнянні з потребами ринку праці.

"Наразі вони можуть створювати максимум 2% робочої сили. Це не цифри, які можуть істотно змінити ситуацію в чеській економіці", — сказав Даніель Мюнхен з Центру економічних досліджень (CERGE).

За даними бюро праці, до середини травня близько 50 тис. українських біженців влаштувалися на роботу. Також видання зазначає, що 10% українських чоловіків, які працювали в Чехії, повернулись в Україну.

"Ці чоловіки були тут роками. Вони акліматизувалися, отримали високу кваліфікацію і стали цінними старшими працівниками. Тепер ми повинні спробувати замінити їх новачками, яким потрібно вивчити мову та пройти навчання",- сказав Томаш Пруза з Чеської торгової палати.

Цілком імовірно, що багато біженців не бачать сенсу проходити більш тривалі процеси, пов’язані з пошуком роботи високої кваліфікації, яка включає підтвердження української кваліфікації та здобуття вищих мовних навичок.

Ольга приїхала до Праги в березні, щоб приєднатися до своєї старшої дочки після того, як разом із молодшою ​​втекла з дому на Сході України. 56-річна архітекторка каже, що їй важко знайти роботу у своїй галузі.

Біженці "шукають більш короткострокової роботи, бо вірять, що незабаром повернуться додому", - сказав Віктор Наймон, генеральний директор Чеського бюро праці.

Згідно з опитуваннями, проведеними Чеською торговою палатою, багато з тих "цінних кваліфікованих і акліматизованих" українців, які живуть і працюють у Чехії кажуть, що якщо новий план Маршалла для України буде реалізований після війни, то "поїду додому, щоб взяти участь".

Станом на 28 травня у Чехії нараховувалось близько 360 тис. українських біженців.

15 червня Празька мерія закриє центр прийому біженців з України у кварталі Височани. Повідомляють, що столиця перевантажена і поки не існує системи переміщення біженців до інших регіонів.

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