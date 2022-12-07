Про це інформує видання "Радіо Прага".

"Україні на тлі військових дій, що тривають там, на пропозицію МЗС Чехії спрямовано 50,7 млн крон", - йдеться в повідомленні.

Відомство пише, що із цієї суми близько 1,2 млн євро отримає Міністерство охорони здоров'я України на потреби забезпечення мобільної медичної допомоги, зокрема санітарного автобуса, двох пересувних медблоків та санітарного намету.

Решту - передадуть міській раді Знам'янки Кіровоградської області для забезпечення у зимовий період мобільними житловими боксами переселенців.

Крім того, близько 500 тис. євро уряд Чехії передасть Фонду Організації Об'єднаних Націй для покриття потреб населення Афганістану.

Нагадаємо, 16 листопада чеський парламент визнав терористичним чинний російський режим.

Також під час зустрічі у форматі "Рамштайн" 16 листопада міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати, Нідерланди і Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки.

22 листопада стало відомо, що Чехія подарує Україні ще дві мостові конструкції, а 25-го – що Прага надасть Києву й Миколаєву обладнання для того, щоб допомогти забезпечувати світло й тепло на час, поки інфраструктуру відновлюють після ракетних ударів РФ.

Крім того, уряд Чехії готується до можливої зимової міграційної хвилі з України та зможе прийняти десятки тисяч біженців, але не так багато, як в попередні місяці.

Уряд Чехії має намір продовжити українським біженцям візи тимчасового захисту до березня 2024 року.

Сьогодні вже повідомлялося, що країни Північноатлантичного альянсу розглядають можливість надати фінансову підтримку Україні, яка нині просить про допомогу, з фонду для Афганістану.

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