Чехія передасть Україні чергову партію військової техніки на 22 млн крон
Чеська Республіка підготувала для України новий пакет військової допомоги на суму 22 млн крон
Про це повідомила у Твіттері міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.
"Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. На засіданні уряду я продовжую виносити пропозиції… передати військову техніку, яку ми можемо віддати. Два тижні тому – майже на 400 мільйонів, а сьогодні – на 22 мільйони крон", - написала очільниця міноборони.
При цьому вона перепросила, що "не може сказати конкретно", про що саме йдеться.
Відзначимо, від початку війни Чехія передала Україні військової техніки та матеріалів приблизно на 2 млрд доларів. Перший пакет допомоги було схвалено вже 26 лютого. Наразі Чехія належить до топ-5 найбільших постачальників зброї для України.
- 5 жовтня уряд ЧР схвалив допомогу нашій країні, надавши важку техніку.
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