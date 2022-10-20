Чехія передасть Україні чергову партію військової техніки на 22 млн крон

Про це повідомила у Твіттері міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

"Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. На засіданні уряду я продовжую виносити пропозиції… передати військову техніку, яку ми можемо віддати. Два тижні тому – майже на 400 мільйонів, а сьогодні – на 22 мільйони крон", - написала очільниця міноборони.

При цьому вона перепросила, що "не може сказати конкретно", про що саме йдеться.

????????Držíme slovo a stále podporujeme Ukrajinu vojenskými dodávkami.



Na jednání vlády dál překládám ke schválení dary nepotřebné vojenské techniky,kterou můžeme poskytnout.



Před dvěma týdny za téměř 400 a dnes za 22 mil.Kč. Promiňte, že nemohu být konkrétní. ????????#SlavaUkraini — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 19, 2022

Відзначимо, від початку війни Чехія передала Україні військової техніки та матеріалів приблизно на 2 млрд доларів. Перший пакет допомоги було схвалено вже 26 лютого. Наразі Чехія належить до топ-5 найбільших постачальників зброї для України.

5 жовтня уряд ЧР схвалив допомогу нашій країні, надавши важку техніку.

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