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Головна Економіка Чехія планує відмовитися від російської нафти протягом кількох місяців

Чехія планує відмовитися від російської нафти протягом кількох місяців

18 жовтня, 2023 середа
01:06
Економіка Петр Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна відмовиться від нафти з Росії протягом декількох місяців

Про це повідомляє iROZHLAS.

Фіала сказав, що за лічені місяці Чехія позбудеться залежності від нафти, як було із російським газом. Також він додав, що подібний розвиток подій очікується і для російського ядерного палива.

За його словами, енергетична безпека та суверенітет є важливими для національної безпеки.

Він нагадав, що Чехія забезпечила собі частку в терміналах зрідженого природного газу (LNG), купила оператора газопроводу Net4Gas і готується збільшити потужність трансальпійського нафтопроводу TAL.

Країна  готується до будівництва нових ядерних реакторів. 

"Ці кроки в енергетичній безпеці були вкрай необхідні, потрібні і пов’язані з тими загрозами та викликами, з якими ми стикаємося", – сказав прем’єр-міністр.

  • З 5 грудня набула чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, що доставляється морем.Чехія в рамках винятку отримала 18 місяців на адаптацію.
Чехія
нафта
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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