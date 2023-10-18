Чехія планує відмовитися від російської нафти протягом кількох місяців

Про це повідомляє iROZHLAS.

Фіала сказав, що за лічені місяці Чехія позбудеться залежності від нафти, як було із російським газом. Також він додав, що подібний розвиток подій очікується і для російського ядерного палива.

За його словами, енергетична безпека та суверенітет є важливими для національної безпеки.

Він нагадав, що Чехія забезпечила собі частку в терміналах зрідженого природного газу (LNG), купила оператора газопроводу Net4Gas і готується збільшити потужність трансальпійського нафтопроводу TAL.

Країна готується до будівництва нових ядерних реакторів.

"Ці кроки в енергетичній безпеці були вкрай необхідні, потрібні і пов’язані з тими загрозами та викликами, з якими ми стикаємося", – сказав прем’єр-міністр.