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Чехія пропонує допомогу Україні в реалізації кількох складових формули миру

9 серпня, 2023 середа
17:16
Світ Чехія

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що країна готова допомогти Україні в реалізації кількох пунктів формули миру, спрямованої на припинення війни з РФ

Про це інформує Novinky.cz з посиланням на Липавського.

Президент Чехії Петр Павел отримав звіт від очільника МЗС про результати зустрічі в Джидді, де обговорювали українську формулу миру.

"Я повідомив йому (президенту, - ред.), що ми запропонували професійну допомогу у виконанні українського мирного плану з десяти пунктів, особливо у сфері ядерної безпеки та судового переслідування за воєнні злочини", - зазначив Липавський.

Чехія хоче допомогти Україні у виконанні першого пункту формули миру - забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки, а також долучитися до створення трибуналу з вивчення воєнних злочинів Росії.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни. 

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня. 

Пізніше, 7 серпня, повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

У вівторок, 8 серпня, повідомлялося, що Інститут вивчення війни вважає, що саміт у Джидді в Саудівській Аравії показав очевидне посилення розбіжностей між Пекіном і Москвою у питанні врегулювання повномасштабної війни РФ проти України. Проте згодом очільник міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї запевнив свого російського колегу Сергія Лаврова, що Пекін залишається неупередженим щодо війни в Україні.

Також 8 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українських та іноземних ЗМІ, під час якої розповів про підсумки других консультацій щодо ключових принципів відновлення сталого миру для України, яка відбулася 5–6 серпня у місті Джидда.

9 серпня стало відомо, що Південна Корея братиме участь у робочій групі з імплементації положень Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.  

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.

Новини
Чехія
Війна з Росією
допомога Україні
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