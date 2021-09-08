Чехія - Україна: букмекери дали прогноз на останній матч збірної у вересні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери впевнені, що у команд приблизно рівні шанси на успіх у матчі. Перемога України оцінюється у 2,91, а Чехії - 2,53. Нічия вважається найменш ймовірним результатом - 3,22.



Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.



Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.



У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.

Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії сьогодні - 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.



Товариський матч



8 вересня



Чехія - Україна



Плзень, стадіон "Дусан-Арена"



Початок о 21:45



Пряма трансляція на телеканалі "Україна"