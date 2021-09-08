Чехія - Україна: де та коли дивитись останній матч збірної у вересні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У розпорядженні в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова є 19 футболістів.



Після відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 з Францією (1:1) Петраков вирішив здійснити ротацію складу, відпустивши в клуби Андрія П'ятова, Миколу Матвієнка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Іллю Забарного, Віталія Миколенка та Руслана Малиновського.



Натомість до збірної України були довикликані гравці з резервного списку — Юхим Конопля з "Шахтаря" та Владислав Кочергін і Сергій Булеца із "Зорі".

Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії сьогодні - 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.



Товариський матч



8 вересня



Чехія - Україна



Плзень, стадіон "Дусан-Арена"



Початок о 21:45



Пряма трансляція на телеканалі "Україна"