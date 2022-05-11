Чехія визнала злочини російської армії геноцидом українського народу

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Чеський сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС", - повідомив посол у Twitter.

Сенат засудив етнічно мотивовані злочини проти людства, які Росія вчиняє системно і масштабно і заявив, що вони є проявами геноциду проти українського народу.



"У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС", - додав посол.

Нагадаємо, парламенти Канади, Литви, Латвії та Естонії вже визначили злочини Росії в Україні геноцидом українців.

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