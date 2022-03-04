Чехія запровадила надзвичайний стан через наплив біженців з України

Про це пише Novinky.

Кабмін пояснив необхідність введення надзвичайного стану істотною загрозою внутрішньому порядку та безпеці у зв’язку з міграційною хвилею.

"Внаслідок спалаху міжнародного збройного конфлікту, спричиненого російською агресією, сотні тисяч біженців залишають Україну. Найбільше постраждали сусідні з Україною країни, особливо Польща. Проте тисячі людей також приїжджають до Чехії ", – йдеться у заяві.

Відомо, що щодня до Чехії приїжджає близько 5 тисяч українських біженців, і для подолання такої хвилі потрібні заходи, які можливі лише в умовах надзвичайного стану.

Нагадаємо, у Люблінському воєводстві Польщі сталася ДТП з автобусом, який перевозив біженців з України. Внаслідок ДТП п'ятеро людей отримали травми та були доправлені до лікарні для обстеження.

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