У Польщі автобус з українськими біженцями потрапив у ДТП, є постраждалі

Про це повідомляє польська поліція, передає Еспресо.TV.

Інцидент стався сьогодні вранці на національній дорозі No17 у селі Колонія Седліщі Свидницького району.







Автобус з українськими пасажирами, що прямував із Гребенного у напрямку Варшави, з’їхав з дороги у кювет та перекинувся. Загалом в автобусі перебували 73 людини.





П’ятьох людей після ДТП доправили до лікарні для обстеження.





Наразі з’ясовуються обставини аварії. Для перевезення пасажирів вже організували інший автобус.







Фото: Policja Lubelska

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон виїхало близько 660 тисяч українських біженців.

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Інцидент стався вранці 3 березня на національній дорозі №17 у селі Колонія Сідлищі Свидницького району. Автобус з українськими пасажирами, що прямував із Гребенного у напрямку Варшави, з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. У момент аварії в автобусі перебували 73 пасажири.

Усі шість людей наразі перебувають у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі відомо, що 47-річний водій автобуса був тверезий.