Про це повідомляє Еспресо.TV.



У минулому сезоні "Челсі" тріумфував у Лізі чемпіонів, а "Вільярреал" здобув кубок Ліги Європи. В сьогоднішньому матчі команди з'ясують, хто сильніший та зійдуться в боротьбі за Суперкубок УЄФА.



Суперкубок УЄФА



11 серпня



"Челсі" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія)



Белфаст, стадіон "Віндзор Парк"



Початок о 22:00



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