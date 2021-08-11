"Челсі" - "Вільярреал": склади команд на матч за Суперкубок УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери вважають "Челсі" беззаперечним фаворитом матчу за Суперкубок УЄФА, на перемогу лондонців коефіцієнт 1,75. Аналітики взагалі не вірять у "Вільярреал" - 5,2. Нічия в основний час оцінюється у 3,6.



У минулому сезоні "Челсі" тріумфував у Лізі чемпіонів, а "Вільярреал" здобув кубок Ліги Європи. В сьогоднішньому матчі команди з'ясують, хто сильніший та зійдуться в боротьбі за Суперкубок УЄФА.



Суперкубок УЄФА



11 серпня



"Челсі" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія)



"Челсі": Менді, Рюдігер, Чалоба, Зума, Алонсо, Ковачич, Канте, Хадсон-Одой, Хаверц, Вернер, Зієш.



"Вільярреал": Асенхо, Фойт, Альбіоль, Торрес, Альфонсо, Трігерос, Капу, Морено, Піно, Морено, Діа.



Белфаст, стадіон "Віндзор Парк"



Початок о 22:00



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