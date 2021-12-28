"Челсі" вирішив прибрати з "Евертона" головного конкурента Миколенка
Лондонський "Челсі" збирається орендувати лівого захисника "Евертона" Люку Діня
Про це повідомляє сайт авторитетного італійського інсайдера Джанлуки Ді Марціо.
Лондонський клуб шукає заміну Бену Чілвеллу, який проходить лікування та ребілітацію після травми зв'язок коліна. "Челсі" хоче взяти гравця в оренду до кінця сезону.
За інформацією джерела, лондонський клуб цікавиться французьким захисником Люкою Діньом, у якого конфлікт з головним тренером "Евертона". Рафаель Бенітес не розраховує на оборонця і збирається позбутись його в січні після трансферу Віталія Миколенка.
Очікується, що Віталій Миколенко підпише з "Евертоном" п'ятирічний контракт, а "Динамо" отримає за нього 21-23 млн євро.
22-річний лівий захисник є вихованцем київського клубу та зіграв за нього 132 матчі, забив 7 голів і віддав 20 результативних передач.
На рахунку Миколенка 21 матч за збірну України з футболу.
- Нагадаємо, 22 грудня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підтвердив, що Віталій Миколенко стане гравцем "Евертона".
- 26 грудня стало відомо, що Миколенко після переходу з "Динамо" до "Евертону" зароблятиме 3,5 млн євро на рік.
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