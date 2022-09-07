Про це повідомляє сайт "Челсі".

Тухеля разом з його асистентами звільнили у середу, 7 вересня, на наступний день після поразки у 1-му турі Ліги чемпіонів від "Динамо" із Загреба - 0:1.

49-річний Томас Тухель очолив клуб у 2021 році та одразу привів "Челсі" до перемоги у Лізі чемпіонів. Також він разом з лондонцями виграв клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

У минулому сезоні "Челсі" посів у чемпіонаті Англії третє місце. На старті нового сезону в прем'єр-лізі лондонці зазнали двох поразок та посідають після п'яти турів шосту позицію.

Окрім англійського клубу Тухель тренував німецькі "Аугсбург", "Майнц", "Борусію" з Дортмунду та французький ПСЖ.

6 вересня "Челсі" програв у Загребу хорватському "Динамо" у 1-му турі Ліги чемпіонів.

Німецький футбольний клуб "Лейпциг" звільнив з посади головного тренера Доменіко Тедеско на наступний день після поразки від "Шахтаря" у Лізі чемпіонів з рахунком 1:4

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