"Челсі" звільнив Тухеля з посади головного тренера
Англійський футбольний клуб "Челсі" після поразки від хорватського "Динамо" у Лізі чемпіонів відправив німецького тренера Томаса Тухеля у відставку
Про це повідомляє сайт "Челсі".
Тухеля разом з його асистентами звільнили у середу, 7 вересня, на наступний день після поразки у 1-му турі Ліги чемпіонів від "Динамо" із Загреба - 0:1.
49-річний Томас Тухель очолив клуб у 2021 році та одразу привів "Челсі" до перемоги у Лізі чемпіонів. Також він разом з лондонцями виграв клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.
У минулому сезоні "Челсі" посів у чемпіонаті Англії третє місце. На старті нового сезону в прем'єр-лізі лондонці зазнали двох поразок та посідають після п'яти турів шосту позицію.
Окрім англійського клубу Тухель тренував німецькі "Аугсбург", "Майнц", "Борусію" з Дортмунду та французький ПСЖ.
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