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"Челсі" звільнив Тухеля з посади головного тренера

7 вересня, 2022 середа
13:12
Спорт Томас Тухель

Англійський футбольний клуб "Челсі" після поразки від хорватського "Динамо" у Лізі чемпіонів відправив німецького тренера Томаса Тухеля у відставку

Про це повідомляє сайт "Челсі"

Тухеля разом з його асистентами звільнили у середу, 7 вересня, на наступний день після поразки у 1-му турі Ліги чемпіонів від "Динамо" із Загреба - 0:1.  

49-річний Томас Тухель очолив клуб у 2021 році та одразу привів "Челсі" до перемоги у Лізі чемпіонів. Також він разом з лондонцями виграв клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.  

У минулому сезоні "Челсі" посів у чемпіонаті Англії третє місце. На старті нового сезону в прем'єр-лізі лондонці зазнали двох поразок та посідають після п'яти турів шосту позицію. 

Окрім англійського клубу Тухель тренував німецькі "Аугсбург", "Майнц", "Борусію" з Дортмунду та французький ПСЖ. 

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футбол
Ліга чемпіонів
Челсі
Борусія
ПСЖ
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