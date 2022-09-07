"Лейпциг" звільнив тренера через принизливу поразку від "Шахтаря"
Німецький футбольний клуб "Лейпциг" звільнив з посади головного тренера Доменіко Тедеско на наступний день після поразки від "Шахтаря" у Лізі чемпіонів з рахунком 1:4
Про це повідомляє "Лейпциг" у twitter.
Тедеско звільнили на наступний день після домашньої поразки від "Шахтаря" з рахунком 1:4 у стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Разом з головним тренером у відставку відправили його асистентів - Андреаса Хінкеля та Макса Урванчки.
Тедеско тренував "Лейпциг" з грудня 2021 року. Під його керівництвом клуб минулого сезону фінішував другим у чемпіонаті Німеччини. За підсумками п'яти турів нового сезону в бундеслізі "Лейпциг" йде 11-м.
Також 36-річний Доменіко Тедеско очолював німецький "Шальке" та російський "Спартак".
- 6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
- Після 1-го туру "Шахтар" очолив турнірну таблицю групи F.
- Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч заявив, що його команда скористалася кризою "Лейпцига" та здобула перемогу над німецьким клубом у Лізі чемпіонів, оскільки зіграла "серцем".
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