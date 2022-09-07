Про це повідомляє "Лейпциг" у twitter.

Тедеско звільнили на наступний день після домашньої поразки від "Шахтаря" з рахунком 1:4 у стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Разом з головним тренером у відставку відправили його асистентів - Андреаса Хінкеля та Макса Урванчки.

Тедеско тренував "Лейпциг" з грудня 2021 року. Під його керівництвом клуб минулого сезону фінішував другим у чемпіонаті Німеччини. За підсумками п'яти турів нового сезону в бундеслізі "Лейпциг" йде 11-м.

Також 36-річний Доменіко Тедеско очолював німецький "Шальке" та російський "Спартак".

6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.

Після 1-го туру "Шахтар" очолив турнірну таблицю групи F.

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч заявив, що його команда скористалася кризою "Лейпцига" та здобула перемогу над німецьким клубом у Лізі чемпіонів, оскільки зіграла "серцем".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb