Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 6 серпня, були зіграні стартові матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1-й тур
6 вересня
Група E
"Динамо" (Хорватія) - "Челсі" (Англія) 1:0
Гол: Оршич, 13
"Зальцбург" (Австрія) - "Мілан" (Італія) 1:1
Голи: Окафор, 28 - Салемакерс, 40
Група F
"Лейпциг" (Німеччина) - "Шахтар" (Україна) 1:4
Голи: Сімакан, 57 - Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85
"Селтік" (Шотландія) - "Реал" (Іспанія) 0:3
Голи: Вінісіус, 56, Модрич, 60, Азар, 77
Група G
"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Копенгаген" (Данія) 3:0
Голи: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллінгем, 83
"Севілья" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 0:4
Голи: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Діаш, 90+2
Група H
"ПСЖ" (Франція) - "Ювентус" (Італія) 2:1
Голи: Мбаппе, 5, 22 - Маккені, 53
"Бенфіка" (Португалія) - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) 2:0
Голи: Р. Сілва, 50, Грімальдо, 54
- Ввечері 6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
- Після 1-го туру "Шахтар" очолює турнірну таблицю квартету F.
- В іншому матчі французький ПСЖ переміг туринський "Ювентус".
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