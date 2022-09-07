Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч ПСЖ - "Ювентус" закінчився перемогою господарів з рахунком 2:1. Дубль ще у першому таймі зустрічі оформив Кіліан Мбаппе. Єдиний гол для італійців забив Вестон Маккенні.

Після 1-го туру ЛЧ групу H очолила португальська "Бенфіка", яка в паралельній зустрічі перемогла ізраїльський "Маккабі Хайфа" з рахунком 2:0. Слідом йде ПСЖ. "Ювентус" - третій.

У наступному турі італійці зіграють з португальцями, а ізраїльтяни з французами. Матчі пройдуть 14 вересня.

Ліга чемпіонів

Група H. 1-й тур

6 вересня

"ПСЖ" (Франція) - "Ювентус" (Італія) 2:1

Голи: Мбаппе, 5, 22 - Маккені, 53

Ввечері 6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.

Після 1-го туру "Шахтар" очолює турнірну таблицю квартету F.

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