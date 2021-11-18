Чемпіон в колишній категорії Усика відреагував на виклик найкращого боксера світу
Володар титулу WBC в першій важкій вазі Ілунга Макабу з Конго погодився на поєдинок проти мексиканця Сауля Альвареса
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами чемпіона світу в крузервейті (до 90,7 кг), він погодився на поєдинок з Альваресом, оскільки вважає його найкращим боксером світу.
"Я хочу сказати всім африканцям, що коли я зустрінуся з "Канело", то повернуся додому з перемогою. Я прийняв цей бій, тому що впевнений, що буду битися проти найкращого боксера на планеті. Мексиканський бокс важкий, але ми знаємо, звідки ми родом, Африка - також великі джунглі", - сказав Макабу.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та заради наступного бою перескочить через одну категорію.
Мексиканець раніше підіймався у напівважку вагу (до 79,4 кг), де нокаутував росіянина Сергій Ковальова та став чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації). Також він володів чемпіонськими титулами у першій середній (до 69,85 кг) та середній вазі (до 72,6 кг).
31-річний Сауль Альварес є лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Титулом WBC у першій важкій вазі у 2018 - 2019 роках володів українець Олександр Усик, який був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.
Поєдинок між Саулем Альваресом та Ілунгою Макабу відбудеться у травні 2022 року.
- 17 листопада стало відомо, що Сауль Альварес проведе проти Ілунги Макабу бій за титул чемпіона світу WBC у першій важкій вазі.
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