Чемпіон в колишній категорії Усика відреагував на виклик найкращого боксера світу

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами чемпіона світу в крузервейті (до 90,7 кг), він погодився на поєдинок з Альваресом, оскільки вважає його найкращим боксером світу.

"Я хочу сказати всім африканцям, що коли я зустрінуся з "Канело", то повернуся додому з перемогою. Я прийняв цей бій, тому що впевнений, що буду битися проти найкращого боксера на планеті. Мексиканський бокс важкий, але ми знаємо, звідки ми родом, Африка - також великі джунглі", - сказав Макабу.

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та заради наступного бою перескочить через одну категорію.

Мексиканець раніше підіймався у напівважку вагу (до 79,4 кг), де нокаутував росіянина Сергій Ковальова та став чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації). Також він володів чемпіонськими титулами у першій середній (до 69,85 кг) та середній вазі (до 72,6 кг).

31-річний Сауль Альварес є лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.

Титулом WBC у першій важкій вазі у 2018 - 2019 роках володів українець Олександр Усик, який був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Поєдинок між Саулем Альваресом та Ілунгою Макабу відбудеться у травні 2022 року.