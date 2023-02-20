Через 9 років після Майдану ми більше, ніж будь-коли, впевнені, що справедливість буде відновлено, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського населення в день дев'ятої річниці найстрашніших днів Майдану
Про це стало відомо з його вечірнього звернення.
"Дев’ята річниця найстрашніших днів Майдану, річниця початку російської агресії проти нашої держави, коли залишалося зовсім небагато часу до окупації нашого Криму. А зараз, через дев’ять років після того, ми більше ніж будь-коли впевнені, що справедливість усе ж таки буде відновлено", - сказав Зеленський.
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Зокрема він також додав, що РФ, яка послідовно йшла до того, щоб стати державою-терористом, відповідатиме за свої злочини.
"Відповідатиме завдяки зусиллям України й усіх наших партнерів, усього вільного світу, усіх, хто зараз допомагає нам захищати нашу незалежність, свободу й міжнародний правопорядок. Ми переможемо в цьому історичному протистоянні", - додав він.
- 20 лютого стало відомо, що попри війну, за 2022 рік по справі Майдану було повідомлено про підозру колишньому заступнику голови МВС та отримано дозволи на досудове розслідування щодо експрезидента, колишнього заступника секретаря РНБО та голови управління ДАІ.
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