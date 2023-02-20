Через 9 років після Майдану ми більше, ніж будь-коли, впевнені, що справедливість буде відновлено, - Зеленський

Про це стало відомо з його вечірнього звернення.

"Дев’ята річниця найстрашніших днів Майдану, річниця початку російської агресії проти нашої держави, коли залишалося зовсім небагато часу до окупації нашого Криму. А зараз, через дев’ять років після того, ми більше ніж будь-коли впевнені, що справедливість усе ж таки буде відновлено", - сказав Зеленський.

Читайте також: Рабів до раю не пускають, українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі, - Зеленський у День пам’яті Героїв Небесної Сотні

Зокрема він також додав, що РФ, яка послідовно йшла до того, щоб стати державою-терористом, відповідатиме за свої злочини.

"Відповідатиме завдяки зусиллям України й усіх наших партнерів, усього вільного світу, усіх, хто зараз допомагає нам захищати нашу незалежність, свободу й міжнародний правопорядок. Ми переможемо в цьому історичному протистоянні", - додав він.