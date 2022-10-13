Через агресію в Україні Росія втратила підтримку майже 40 країн - членів ООН

Про це повідомляє телеграм-канал "Можем обяснить".

Видання зазначає, що підтримка РФ з кожним роком зменшується. Ще у вересні 2009-го, коли ГА ООН засудила вторгнення Росії до Грузії, Москву підтримали 18 країн — тоді все було ще не так однозначно для Індії чи Шрі-Ланки, які згодом припинили підтримувати Росію.

Тоді ж зайняли нейтральну позицію та утрималися від голосування дипломати 78 держав, включаючи друзів із СНД – Казахстан, партнерів із БРІКС – Бразилію, Китай та ПАР, та багатьох інших партнерів, включаючи Єгипет та Сербію.

У березні 2014 року анексію Криму засудили 100 держав, а повномасштабне вторгнення РФ в Україну – вже 105 членів ООН.

У жовтні 2022 року країн-сателітів залишилося лише 4, а нейтральних — 35. КНДР, Білорусія, Сирія та Нікарагуа підтримали РФ під час голосування на Генасамблеї ООН резолюції із засудженням анексії українських територій. За резолюцію висловилися 143 держави, ще 35 утрималися.

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