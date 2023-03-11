Через атаку на енергосистему 9 березня світло вимикатимуть у двох областях

Про це поінформували в Укренерго.

"Все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають і застосовують обленерго.Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровщини та Миколаївщини", - ствердили в компанії.

Так, після ракетної атаки на енергосистему 9 березня у Харкові частково відновили роботу однієї з теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж НЕК "Укренерго".

"Критична інфраструктура міста повністю заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області", - додали в Укренерго.

На Житомирщині ситуація усе ще складна.

Зазначається, що в інших регіонах мережеві обмеження не застосовували