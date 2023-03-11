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Через атаку на енергосистему 9 березня світло вимикатимуть у двох областях

11 березня, 2023 субота
10:35
Економіка Робота з відновлення електропостачання Херсон

Енергосистема відновлюється після чергової ракетної атаки: 11 березня мережеві обмеження діятимуть у Харківській та Житомирській областях

Про це поінформували в Укренерго.

"Все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають і застосовують обленерго.Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровщини та Миколаївщини", - ствердили в компанії.

Так, після ракетної атаки на енергосистему 9 березня у Харкові частково відновили роботу однієї з  теплових електростанцій, а також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж НЕК "Укренерго".

"Критична інфраструктура міста повністю  заживлена, продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області", - додали в Укренерго.

На Житомирщині ситуація усе ще складна.

Зазначається, що в інших регіонах мережеві обмеження не застосовували

  • Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. У небі фіксували ворожі дрони-камікадзе та активність авіації, лунали вибухи в багатьох регіонах, є влучання по критичній інфраструктурі. Є влучання в енергетичну інфраструктуру, обмеження електропостачання застосують в Житомирській, Харківській та Одеській областях.
Житомирщина
війна з Росією
Енергія
Харківщина
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