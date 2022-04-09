Через брак іноземних компонентів у РФ зупиняють виробництво військових кораблів, – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На російських верфях склалася критична ситуація щодо виконання існуючих контрактів з будівництва та обслуговування військових кораблів. Причинами виявились важке фінансове становище і відсутність зарубіжних комплектуючих. Зокрема, АТ "Східна верф", яка розташована у Владивостоці, повинна виконати державні замовлення на загальну суму 35 млрд рублів (близько 36 млн доларів). У тому числі будівництво і постачання двох морських танкерів, двох малих ракетних кораблів, двох пересувних морських причалів, ремонт і сервісне обслуговування кораблів і катерів різних типів.

"З листа військового представника МО РФ стає ясно, що до початку квітня 2022 року через скрутний фінансовий стан всі роботи припинені. Проводиться звільнення персоналу, а терміни виконання контрактів зірвані. Конкретно компанії готують до початку процедури банкрутства", – зазначають в українській розвідці.

Лист російського військового представника свідчить про тотальну нестачу іноземних компонентів для продовження робіт з будівництва військових кораблів і систем для них. У список такого обладнання входять кермові колонки, навігаційні комплекси, радіостанції. Автори листа повідомляють про неможливість виявити Російські або азіатські замінники імпортних комплектуючих.

Водночас Росія зупинила виробництво порохових зарядів для морської артилерії через відсутність іноземних компонентів і відсутність російських аналогів.

"Очевидно, що російський військово-промисловий комплекс залишається залежним від імпортних високих технологій. Без постачання яких РФ не здатна продовжити виробництво сучасної зброї", – додають у повідомленні.

Інфляція через введенні санкції "з’їдає" передбачені під виробництво зброї кошти. А додаткові кошти в бюджеті РФ відсутні. Це стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ стосовно проблемних питань в ході виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.