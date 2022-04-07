Через введені санкції інфляція у РФ "з’їдає" передбачені для виробництво зброї кошти, - українська розвідка

Про це повідомляє ГУР МО

"Інфляція через введенні санкції «з’їдає» передбачені під виробництво зброї кошти. А додаткові кошти в бюджеті РФ відсутні. Це стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ стосовно проблемних питань в ході виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу", - пишуть наші розвідники.

Зокрема, з отриманого розвідниками тексту випливає, що для уникнення підвищення цін, зафіксованих державним замовленням, уряд РФ дозволив укладати контракти з єдиним постачальником.

"Втім, це не призвело до очікуваного результату. Ціна виконання робіт все одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів та комплектуючих. А наполягання міністерства оборони РФ на фіксації цін призводить лише до збитків для визначеного «єдиного виконавця» військового замовлення. На даний час виконання замовлення МО РФ поставлено під питання через брак коштів та неузгодженість дій між урядом і виробниками. Ця ситуація є прямим наслідком введених міжнародних санкцій до РФ в цілому і до її ВПК, зокрема", - пишуть у ГУР МО.

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оголосила про найсуворіші санкції щодо енергетичної галузі Росії та їх банків

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb