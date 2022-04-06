"Йдемо далі, щоб покалічити військову машину Путіна", - в МЗС Великої Британії прокоментували нові санкції проти Росії

Про це вона написала у Twitter.

"Ми йдемо далі, щоб покалічити військову машину Путіна. Сьогодні я оголосила про наші найсуворіші санкції, спрямовані на енергетичну галузь Росії, а також на більшу кількість банків, бізнесу та олігархів, які фінансують огидні злочини Росії в Україні", - написала Елізабет Трасс.

Зазначимо, що Велика Британія введе санкції проти найбільшого російського банку та заборонить імпорт російського вугілля до кінця року

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