"Йдемо далі, щоб покалічити військову машину Путіна", - в МЗС Великої Британії прокоментували нові санкції проти Росії
Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оголосила про найсуворіші санкції щодо енергетичної галузі Росії та їх банків
Про це вона написала у Twitter.
"Ми йдемо далі, щоб покалічити військову машину Путіна. Сьогодні я оголосила про наші найсуворіші санкції, спрямовані на енергетичну галузь Росії, а також на більшу кількість банків, бізнесу та олігархів, які фінансують огидні злочини Росії в Україні", - написала Елізабет Трасс.
- Зазначимо, що Велика Британія введе санкції проти найбільшого російського банку та заборонить імпорт російського вугілля до кінця року
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