Про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитра Орлова.

Зазначається, що протягом місяця місцеві мешканці регулярно спостерігають значне задимлення на вулицях, спричинене роздмухуванням пилу з золовідвалів Запорізької ТЕС.

"Золовідвали - це місця складування золи та шлаку, які утворюється в процесі роботи теплової електростанції при спалюванні твердих палив", - пояснили у повідомленні.

За словами Орлова, ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані. Для безпечного утримання золовідвалів необхідно регулярно поливати пил водою. Однак, через регулярні обстріли та відсутність належного утримання золовідвалів росіянами утворюються великі хмари пилу, які розносяться вітром по місту.

Також мер міста зауважив, що останнім часом терористи влаштовують автомобільні гонки прямо по золовідвалу, як тільки посилюється вітер. Це значно посилює підіймання пилу в атмосферу.

"Не зрозуміло тільки, навіщо цілеспрямовано створювати таку небезпечну ситуацію на території окупованого міста. Найбільш вірогідною причиною залишається надзвичайна криворукість загарбників та невміння забезпечити належну роботу захоплених підприємств.

Втім, знаючи рівень "креативності" окупантів, можна цілком припустити, що таким чином вони планують чергові переміщення своєї техніки, або ж інші злочини, сховавшись від пильного ока містян в густих хмарах пилу", - додав Орлов.