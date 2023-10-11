Через економію снарядів ворог посилив скидання осколкових боєприпасів з дронів, - Гуменюк

Про це інформує в Медіацентрі Україна начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

"Загальна кількість обстрілів з лівого берега на правий тримається на покажчиках 60-70, дещо спадає день у день. Але використання кількості снарядів залишається на покажчиках 300-400. Це також не найвища позначка, оскільки раніше було і набагато більше снарядів зараз ми спостерігаємо певний економрежим в їх використанні", – пояснила Гуменюк.

За її словами, говорити про загальну нестачу зарано, але вже руйнування їхньої логістики та польових пунктів боєпостачання триває.

Попри те, що РФ за останню добу знизила активність своєї тактичної авіації, ситуація залишається напруженою. Оскільки окупанти намагаються просунутися, посиливши скидання осколкових боєприпасів з дронів.

"Тобто відчуваючи відкидання бойових позицій артилерії на суходолі, вони намагаються в будь-який спосіб компенсувати свій тиск на місцеве населення", – каже Гуменюк.

Військова також зазначила, що ворожа тактична авіація не припиняє свою активність у напрямку острова Зміїний, над водами Чорного моря.

"Там, де ворог не може проявляти зараз активність корабельну, він намагається компенсувати це знов таки з повітря, там де відчуває поки що перевагу", – зауважила начальниця пресцентру.