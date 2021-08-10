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"Через фінансування тероризму в Україні": Держгеонадра анулювала права компанії Фірташа на користування надрами

10 серпня, 2021 вiвторок
20:24
Економіка Фірташ

Державна служба геології та надр України позбавила ТОВ "Межирічинський гірничо-збагачувальний комбінат" (МГЗК), яке входить у титановий бізнес Group DF Дмитра Фірташа, права на геологічне вивчення та розробку Селищанської ділянки в Житомирській області з покладами титанових руд

Про це йдеться в наказі Держгеонадра, передає Економічна правда.

Як зазначається, Державна служба геології та надр позбавила Group DF спецдозволу на користування надрами Селищанского родовища титанових руд через кримінальне провадження бенефіціара групи Дмитра Фірташа щодо фінансування тероризму в Україні, дозвіл передали державній ОГХК.

Так, на аукціоні спеціальних дозволів на користування  надрами Селищанского родовища титанових руд  14 квітня перемогло ТОВ "Межиріченський ГЗК", що входить до Group DF Дмитра Фірташа.

Проте 4 серпня Держгеонадра своїм наказом позбавила МГЗК права на розробку родовища титанових руд. У своєму рішення служба посилається на інформацію від правоохоронних органів, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні.

У СБУ зауважили, що дозволи можуть бути анульованими, якщо з’являється інформація від правоохоронних органів чи фінмоніторингу щодо фінансування тероризму переможцем. 

Так щодо Дмитра Фірташа, якому належить Group DF, до реєстру внесено кримінальне провадження за статтею фінансування тероризму (ч.3 ст. 258-5 ККУ). Проте у Нацполіції додали, що провадження в частині даного правопорушення було закрите у серпні торік через "відсутність складу злочину". Наразі воно зареєстроване за ч.1 ст. 358 ККУ – підроблення документів, печаток тощо.

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Суспільство
санкції
Дмитро Фірташ
Держгеонадра
надра
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