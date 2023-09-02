Через Керч цілодобово йдуть колони з вантажівками окупантів, - ЗМІ
Станом на суботу, 2 вересня, у тимчасово окупованому Криму фіксується значне збільшення російської військової техніки
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Сьогодні у Керчі помітили велику колону російської військової техніки. Через центральний район міста пройшли військові вантажні автомобілі, КАМАЗ та УРАЛ.
Відзначається, що колона їхала з боку Керченського морського торговельного порту, куди прибувають пороми з Росії, і прямувала на виїзд із міста. На деяких вантажівках були повністю закриті тенти.
Мешканці Керчі наголошують, що останніми днями російські військові колони проходять через місто цілодобово. При цьому терористи утворюють аварійні ситуації на кримських дорогах.
- 22 серпня у тимчасово окупованому кримському селищі Октябрське на аеродромі здетонував склад боєприпасів. Станом на суботу, 2 вересня, там не можуть знайти 18 російських солдатів.
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