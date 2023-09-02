Через Керч цілодобово йдуть колони з вантажівками окупантів, - ЗМІ

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Сьогодні у Керчі помітили велику колону російської військової техніки. Через центральний район міста пройшли військові вантажні автомобілі, КАМАЗ та УРАЛ.

Відзначається, що колона їхала з боку Керченського морського торговельного порту, куди прибувають пороми з Росії, і прямувала на виїзд із міста. На деяких вантажівках були повністю закриті тенти.

Мешканці Керчі наголошують, що останніми днями російські військові колони проходять через місто цілодобово. При цьому терористи утворюють аварійні ситуації на кримських дорогах.