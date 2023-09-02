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Після вибухів на складах у кримському селищі Октябрське там не можуть знайти 18 солдатів, - росЗМІ

2 вересня, 2023 субота
18:56
Війна з Росією в Криму горить нафтобаза

22 серпня у тимчасово окупованому кримському селищі Октябрське на аеродромі здетонував склад боєприпасів: станом на 2 вересня там не можуть знайти 18 російських солдатів

Про це повідомляє російське ЗМІ "Говорит НеМосква". 

За інформацією видання, пропри заяви окупаційної влади про відсутність постраждалих, наразі не можуть знайти 18 російських строковиків.

Зокрема, у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" у спільноті "Військовий госпіталь" з'явились повідомлення про зниклих безвісти солдатів. Як ідеться в описі групи, "спільнота створена для надання інформаційної допомоги учасникам СВО та членам їхніх сімей". 

Зазначається, що тексти оголошень ідентичні. У них йдеться про 6 і 7 мотострілецькі батальйони російської військової частини 12676. Вказано, що загалом зниклими безвісти вважаються 10 строковиків, проте офіційного підтвердження смерті немає. 

"У розпорядженні редакції є документ, у якому військова частина підтверджує те, що син нашої співрозмовниці значиться "безвісти зниклою особою". Там же йдеться про те, що наприкінці липня і на початку серпня в Сімферополі було організовано зустрічі з родичами "для надання більш детальної інформації". Імовірно, на цих зустрічах батьки здали ДНК-аналіз. Чекати підтвердження, як їм заявили, доведеться довго - від 3 до 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовниці видання, загалом є 18 заявок на зниклих безвісти осіб, з них 12 - з військової частини 12676. 

Також, за інформацією "НеМосквы", після вибуху 22 липня було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб).  

Що відомо про атаку на кримське селище Октябрське 

22 липня окупаційна влада Криму заявила про атаку об'єктів інфраструктури півострова безпілотниками. Горіла нафтобаза у селищі Октябрське та детонував склад боєприпасів на розташованому там аеродромі. Крім того, виникла пожежа на залізничній станції "Елеваторна". 

Окупанти призупинили рух на Кримській залізниці "для мінімізації ризиків" та евакуювали людей у радіусі 5 кілометрів. Тоді очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив про нібито відсутність руйнувань та постраждалих. 

Пізніше правління стратегічних комунікацій Генштабу Збройних Сил України підтвердило власну причетність до здійснених атак.

"Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії РФ у тимчасово окупованому Октябрському (Красногвардійський район АР Крим)", - йдеться у заяві СтратКому.

Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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