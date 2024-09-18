WSJ: Чиновники США у Пекіні висловлюватимуть стурбованість дешевим китайським експортом, що заполонив світові ринки

Про це пише Wall Street Journal.

Американські офіційні особи на чолі з Джеєм Шамбо, заступником міністра фінансів з міжнародних справ, проведуть переговори зі своїми китайськими колегами в четвер і п'ятницю, за словами представника казначейства.

Заплановані зустрічі є п’ятою зустріччю економічної робочої групи, сформованої обома урядами минулого року для покращення комунікації в період загострення конкуренції між двома найбільшими економіками світу. До складу групи також входять представники Федеральної резервної системи.

"Важливо, щоб у нас був стійкий канал для обговорення ряду економічних тем з нашими [китайськими] колегами, у сферах, де ми згодні, і особливо в тих, де ми не згодні. Під час нашої поїздки, - сказав він, - ми продовжимо наші дискусії щодо макроекономічних дисбалансів і промислової політики Китаю, які ризикують завдати значної шкоди працівникам і компаніям у США та в усьому світі", — сказав Шамбоу у заяві The Wall Street Journal.



Під час нового раунду переговорів американська група на чолі з Шамбо намагатиметься спиратися на попередження, висловлені міністром фінансів Джанет Єллен під час її квітневого візиту до Китаю, про те, що виробництво величезної виробничої машини Китаю стало занадто великим, щоб світ поглинув.

Видання зазначає, що у період слабкого попиту в самій КНР Пекін збільшив свої виробничі потужності та відправив надлишкові потужності за кордон. Вибір політики відображає наголос китайського лідера Сі Цзіньпіна на розбудові всеосяжного промислового ланцюжка поставок, який може зменшити залежність Китаю від іноземної продукції, але збільшити залежність решти світу від Китаю.

"Наразі така політика призвела до стиснення галузей промисловості в усьому світі, що породило привид нової глобальної торгової війни. Багато торговельних партнерів Китаю, від США, Європи та навіть деяких країн Азії, які вважаються відносно дружніми до Пекіна, підвищують тарифи та інші торговельні бар’єри, спрямовані на захист від дешевих китайських товарів", - пише WSJ.