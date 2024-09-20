Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваному обрали запобіжний захід
Киянину, якого підозрюють в умисному вбивстві пенсіонера на АЗС у Святошинському районі столиці, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"За клопотанням прокурорів Святошинської окружної прокуратури м.Києва 41-річному киянину, підозрюваному в умисному вбивстві пенсіонера на автозаправній станції, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підозрюваний не надає жодних показань. Також він не пояснює і мотивів своїх вчинків.
Наразі триває досудове розслідування.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про справу
За даними слідства, 18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі підозрюваний з гладкоствольною рушницею Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки Honda Accord.
Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину.
Згодом його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.7
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.62
- Актуальне
- Важливе