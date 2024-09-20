Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваному обрали запобіжний захід

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За клопотанням прокурорів Святошинської окружної прокуратури м.Києва 41-річному киянину, підозрюваному в умисному вбивстві пенсіонера на автозаправній станції, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний не надає жодних показань. Також він не пояснює і мотивів своїх вчинків.

Наразі триває досудове розслідування.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу

За даними слідства, 18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі підозрюваний з гладкоствольною рушницею Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки Honda Accord.

Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину.

Згодом його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї.