На Вінниччині через посуху аграрії втратять 40% врожаю кукурудзи

Про це Укрінформу повідомили у Вінницькій ОВА.

"В області господарства вже активно збирають кукурудзу на зерно. З оперативних даних стосовно врожайності, які ми маємо на сьогодні, можна робити прогноз, що не доберемо 40% очікуваного ужинку", - поінформували в ОВА.

Там уточнили, що станом на 20 вересня сільськогосподарські підприємства області усіх категорій зібрали урожай кукурудзи на 11% площ при середній урожайності 50,4 ц/га. В аналогічний період минулого року середня врожайність кукурудзи на зерно становила 82,1 ц/га, тобто була у 1,6 раза вищою.

Загалом аграрії Вінниччини зібрали зернові та зернобобові культури, включно з кукурудзою на зерно, на 63% площі. Намолочено 2,33 млн тонн зерна при середній урожайності 51,0 ц/га.