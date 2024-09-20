На Вінниччині через посуху аграрії втратять 40% врожаю кукурудзи
Аграрії Вінницької області цьогоріч втратять 40% врожаю кукурудзи. Причиною є аномальна спека, яка накрила Україну влітку
Про це Укрінформу повідомили у Вінницькій ОВА.
"В області господарства вже активно збирають кукурудзу на зерно. З оперативних даних стосовно врожайності, які ми маємо на сьогодні, можна робити прогноз, що не доберемо 40% очікуваного ужинку", - поінформували в ОВА.
Там уточнили, що станом на 20 вересня сільськогосподарські підприємства області усіх категорій зібрали урожай кукурудзи на 11% площ при середній урожайності 50,4 ц/га. В аналогічний період минулого року середня врожайність кукурудзи на зерно становила 82,1 ц/га, тобто була у 1,6 раза вищою.
Загалом аграрії Вінниччини зібрали зернові та зернобобові культури, включно з кукурудзою на зерно, на 63% площі. Намолочено 2,33 млн тонн зерна при середній урожайності 51,0 ц/га.
- Раніше перший заступник міністра аграрної політики Висоцький сказав, що цьогорічна посуха не вплинула глобально на врожай та на ціни на основні продукти, однак наслідки можуть бути відчутними у 2025 році.
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