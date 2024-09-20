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Путін не поїде до Мексики, яка є членом МКС, на інавгурацію президентки

Юлія Лаврук
20 вересня, 2024 п'ятниця
14:16
Світ путін

Очільник Кремля Володимир Путін не поїде на інавгурацію президентки до Мексики, яка є державою-членом Міжнародного кримінального суду

Зміст

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За його словами, Володимир Путін "не планував їхати на інавгурацію мексиканської президентки".

Зазначимо, що інавгурація новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум запланована на 1 жовтня 2024 року.

Що передувало

2 червня на президентських виборах у Мексиці вперше в історії країни перемогла жінка-фізик зі ступенем доктора енергетики, ексмер столиці Мехіко, член групи кліматологів ООН, нобелівська лауреатка Клаудія Шейнбаум.

Згодом Мексика запросила Володимира Путіна на інавгурацію новообраної президентки. При цьому Україна звернулася до Мексики із закликом заарештувати  Путіна, якщо той приїде до країни.

"Ми сподіваємося, що уряд Мексики знає про те, що Володимир Путін є військовим злочинцем, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика", - йдеться у заяві.

Експрезидент Мексики Андрес Мануель Лопес заявив, що уряд країни відкликав запит України із закликом арештувати лідера РФ у країні. Він зазначив, що "ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить".

Теги:
Росія
Володимир Путін
Мексика
Кримінал
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