В Одесі пообіцяли демонтувати пам'ятник Пушкіну, коли отримають дозвіл ЮНЕСКО

Про це повідомив голова Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга в коментарі Укрінформу.

"Закон про деколонізацію має ряд винятків, зокрема, зони об'єктів всесвітньої культурної спадщини є винятками. Тобто вся наша зона 618 Га підпадає під це. На будь-яку дію там, від зміни планування кварталу до простої заміни труб, потрібна відповідь від ЮНЕСКО", - сказав Ліптуга.

За його словами, наразі міськрада звернулася з листами до Міністерства культури та закордонних справ, а також комунікувала з ЮНЕСКО щодо того, що робити далі з пам'ятниками в охоронній зоні.

"Але ЮНЕСКО тут теж дуже обережна та забюрократизована організація, тому швидко від них відповіді ми не отримаємо. Це дуже довга процедура. Ми пишемо в Мінкульт, вони пишуть в виконавчу компанію ЮНЕСКО в МЗС, МЗС відправляє це в Париж, і таким самим ланцюгом відповідь повертається до нас",- сказав посадовець.

Про пам'ятник Пушкіну в Одесі

Наприкінці серпня на пам'ятнику російському поету Олександру Пушкіну, що на Приморському бульварі в Одесі, з'явилися заклики демонтувати його.

Раніше на початку липня міський голова Одеси Геннадій Труханов висловився проти демонтажу пам'ятників російському письменнику Олександру Пушкіну та генералу Михайлу Воронцову, адже вони нібито потрібні місту.

За його словами, ці пам’ятники встановили "наші прапрапрадідусі та бабусі", а монумент Пушкіну взагалі встановлений за кошти одеситів.