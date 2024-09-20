Уявляв Східну Німеччину до падіння муру, а побачив фантастичний мегаполіс: Майкл Дуглас розповів про поїздку до Києва

Про це він сказав у відео, поширеному в instagram.

Минулого тижня зірка "Основного інстинкту", лауреат премії "Оскар" у номінації "Найкращий актор" Майкл Дуглас разом з сином Діланом побував в Україні. Голлівудський актор відвідав четвертий саміт перших леді та джентльменів у Києві, як посол доброї волі ООН, а також лікарню "Охматдит", в яку 8 липня поцілила Росія, та Музей війни. Актор прогулявся із сином центром столиці та відвідав Андріївську церкву.

Дуглас поділився з підписниками, що зараз через жахливу війну, яку веде Росія в Україні, дістатися до Києва "трохи важко".

"Від кордону з Польщею до Києва потрібно їхати потягом 11 годин. Те, куди ми прибули, було чарівним містом, справді чарівним містом, а не таким, яким я очікував. Я очікував побачити Східну Німеччину до падіння стіни, але те, що я бачив, - це фантастичний мегаполіс. Зазвичай населення становить близько трьох мільйонів, але з усіма біженцями, які прибувають з лінії фронту, це, напевно, ближче до п’яти", - зазначив актор.

Він відзначив чудову архітектуру міста, яка поєднує будівлі радянських часів зі спорудами більш раннього періоду історії України. Дуглас також наголосив, що побачив на власні очі, що влучання Росії в Охматдит не було випадковим.

"Чудова культура, чудові ресторани та дивовижна енергія. Зважаючи на все, незначна кількість руйнувань, хоча ми були свідками того, що дитяча лікарня, найбільша в усій Україні, повністю зруйнована, і абсолютно зрозуміло, що це не помилка. Деякі будівлі ще стоять, але роботи ще багато", - поділився актор.

Він зізнався, що його вразив неймовірний дух людей.

"Коли ви думаєте про те, що сталося з Україною, починаючи від сталінського режиму і закінчуючи Другою світовою війною, а потім про те, що їм довелося боротися та підтримувати свою понад 30-річну демократію, це надзвичайне місце та чудове нагадування всім нам про важливість свободи, демократії та того, як заради цього потрібно працювати", - підсумував Дуглас.

11 вересня Майкл Дуглас прибув до Києва та відвідав ресторан Євгена Клопотенка.

Він став одним з учасників четвертого саміту перших леді та джентльменів у Києві.