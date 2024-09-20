Президентка Єврокомісії розкрила деталі плану підтримки української енергетики в зимовий період
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Серед тем розмови була підтримка української енергетики
Про це поінформувала пресслужба Офісу президента.
Президент подякував за оголошене напередодні рішення про додаткову підтримку з боку ЄС для підготовки до зими на суму близько 160 млн євро, з яких 100 млн – із доходів від заморожених російських активів.
Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європейська комісія розробила план підтримки української енергетики у зимовий період, який передбачає відновлення 2,5 ГВт енергопотужностей, а також продовження приєднання України до європейської енергетичної мережі.
Крім того, ЄС планує експортувати до України 2 ГВт електроенергії та забезпечити стабільне енергопостачання в усіх регіонах. Завдяки цьому вдасться покрити понад 25% енергетичних потреб узимку.
"Зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі. Також ми обговорювали питання, які стосуються захисту електростанцій", – сказала президентка Єврокомісії.
- Раніше цього дня фон дер Ляєн оголосила, що Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в межах зобов'язань G7.
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